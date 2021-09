Ohne Impfung wären wir längst im harten Lockdown

Ohne Stich „ganz schön am Sand“

Simulationsforscher Niki Popper meint: Ohne Stich wären wir alle ganz schön am Sand. „Schauen Sie sich nur die Inzidenz unter den Ungeimpften an“, so Popper. Die lag in der Vorwoche bei über 300: „Was-wäre-wenn ist da keine Frage.“