Roller-Fahrer attackiert und mit Füßen malträtiert

Zwischen 2 und 2.30 Uhr fuhr der 57-jährige Einheimische mit seinem E-Scooter auf der Kufsteiner Innpromenade in Richtung Endach/Weissach. Plötzlich tauchten drei oder vier Männer auf, die ihn vom Roller stießen. „Im Anschluss traten sie auf das am Boden liegende Opfer ein und fuhren mit seinem E-Roller in Richtung Endach“, berichtete die Polizei.