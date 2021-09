ÖFB: Schlussakt im Rennen um den mächtigsten Job!

Heute fällt in einem Salzburger Innenstadt-Hotel die Entscheidung, wer Leo Windtner als ÖFB-Präsident folgt und damit Boss des größten österreichischen Sportverbandes wird. Die Kandidaten Gerhard Milletich und Roland Schmid stellen sich vor dem Wahlausschuss (zehn Mitglieder) einem Hearing, danach wird abgestimmt, der „Sieger“ wird am 17. Oktober bei der Ordentlichen Hauptversammlung in Velden zum Präsidenten gekürt.