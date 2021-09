Schallenberg: Taliban-Anerkennung wird Thema sein

Nervosität in der Golfregion spürbar

Den Vereinigten Arabischen Emiraten wird immer wieder die Finanzierung von Terrorgruppen vorgeworfen. Von den Emiraten zugekauftes US-Kriegsgerät landete wenig später in den Händen von Rebellen im Jemen. Zudem wird den Emiraten vorgeworfen, zumindest die an den Anschlägen von New York federführend beteiligte „Hamburger Zelle“ mitfinanziert zu haben.