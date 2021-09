Afghanische Journalisten von Taliban gefoltert

Naqdi und sein Kollege Taqi Daryabi, ein Reporter, wollten über einen kleinen Protest von Frauen in Kabul berichten, die das Recht auf Arbeit und Bildung forderten. Dabei sei ein Taliban-Kämpfer auf sie zugekommen und habe sie aufgefordert, nicht zu filmen. „Sie verhafteten alle, die filmten, und nahmen ihnen die Telefone ab“, so Naqdi. Seine Kamera habe er noch jemandem in der Menge geben können, bevor ihn die Taliban festnahmen und in die Polizeistation brachten.