Schüssel über 9/11: „Der Glaube ist erschüttert“

Die EU ist in diesen Fragen kein stabiler Faktor. Brauchen wir ein so oft zitiertes europäisches Heer?

Die EU wird nie eine Militärmacht sein, sich nie an Kriegen beteiligen. Es geht um Friedenerhalten und Friedenschaffen. Ob in Nahost oder am Balkan. Dafür braucht man schon einen militärischen Arm. Armin Laschet (CDU-Kanzlerkandidat, Anm.) hat das richtigerweise so formuliert: „Es muss doch möglich sein, dass die EU aus eigenen Kräften einen Flughafen bewachen kann, um unsere Leute herauszuholen.“ Genau so ist es. Man kann sich nicht immer auf die Amerikaner verlassen.