Kanzler Kurz warnt vor Rot-Grün-Rot in Deutschland

Merkel: Abgerechnet wird am Wahltag

Kanzlerin Angela Merkel sieht den Ausgang der Bundestagswahl trotz anhaltend desaströser Umfragewerte für die Union weiterhin offen. „Wir sind mitten im Wahlkampf. Ich spüre, dass da auch wirklich gekämpft wird“, sagte Merkel am Donnerstag bei einer EVP-Vorstandssitzung in Berlin, an der auch Kanzler Kurz teilnahm. Sie ergänzte: „Abgerechnet wird am Wahltag.“ Zur Parteienfamilie EVP gehören beispielsweise CDU und CSU sowie die ÖVP.