Vertrauen in Rendi-Wagner stark gesunken

Beim Vertrauensindex wird von OGM Vertrauen und Misstrauen gegenübergestellt und ein Saldo ausgerechnet. Dem rot-weiß-roten Staatsoberhaupt wird 70 Prozent Vertrauen entgegengebracht. Dem stehen 28 Prozent Misstrauen gegenüber. Das ergibt ein Ergebnis von plus 42. Im Juni lag er bei 43. Als vertrauenswürdigstes Regierungsmitglied folgt Justizministerin Alma Zadic (Grüne) mit plus 17 auf Rang zwei. Sie verliert ebenso wie Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) (plus 16) vier Punkte gegenüber der letzten Erhebung.