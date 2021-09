Countdown für Ausreisekontrollen in Braunau läuft

Ausreisekontrollen! Sie könnten in einer Woche im Bezirk Braunau Realität werden. Am Donnerstag wurde die 7-Tage-Inzidenz von 300 überschritten, und weil die Impfquote im Bezirk unter 50 Prozent liegt, wird’s laut einem neuen Erlass eng. Bleiben die Zahlen eine Woche so und sind mehr als 28 Intensivbetten belegt, wird „zugesperrt“. Im Zentralraum werden schon Operationen verschoben.