FFP2-Pflicht: Verwirrung bei Handel und Polizisten

Auch Lebensmittelhändler Rewe will Sicherheitsleute abstellen, Spar und andere verweisen auf die gratis FFP2-Masken. Verwirrt sind mit Recht auch viele Konsumenten. Unklar etwa, ob neben Ungeimpften auch Genesene in normalen Geschäften (außer Supermarkt etc.) FFP2 tragen müssen oder es, wie für Geimpfte, für nur eine Empfehlung ist.