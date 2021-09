Polizei: FFP2-Kontrollen durch Schwerpunktaktionen

Wer soll künftig kontrollieren, ob Ungeimpfte in Handel oder Gastronomie eine FFP2-Maske tragen? Die Wirtschaftskammer hatte am Mittwoch die Behörden in die Pflicht genommen, Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) spielte den Ball am Donnerstag allerdings wieder zurück. Die Polizei werde wie auch bisher die Gesundheitsbehörden mit Schwerpunktaktionen unterstützen, aber es brauche ein „gemeinsames Zusammenwirken“, so der Minister.