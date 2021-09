Umsichtige Bankangestellte schlugen Alarm

Gingen zunächst die Angerufenen den Betrügern nicht auf den Leim, änderte sich das Bild im Laufe des Nachmittags. Im ersten Fall riefen die Täter eine 79-jährige Salzburgerin an. Sie gaben an von der „Polizei Alpenstraße“ zu sein und teilten ihr fälschlicher Weise mit, dass ihr Sohn an einem schweren Verkehrsunfall beteiligt war und sie eine Kaution in der höhe von 78.000,- Euro hinterlegen soll, damit es zu keiner Inhaftierung kommt. Die Frau wollte den Betrag bei ihrer Bankfiliale abheben. Der Bankangestellte informierte daraufhin den Polizeinotruf.