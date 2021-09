FFP2 für Ungeimpfte: „Polizei wird kontrollieren“

„Der Handel ist erleichtert, dass es keinen generellen Lockdown mehr geben soll (siehe Video oben, Anm.) und begrüßt das Ziel der Bundesregierung auf Basis der Impfung mit dem Virus leben zu lernen“, sagt Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich. Im krone.at-Gespräch merkt er allerdings an, dass man besonders für die Kontrolle von ungeimpften Personen die Polizei in der Pflicht sieht.