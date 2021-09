Italien: Impfgegner jetzt im Fokus der Justiz

Die italienische Polizei hat Ermittlungen gegen Impfgegner eingeleitet. Hausdurchsuchungen werden bei Aktivisten durchgeführt, die auf Telegram-Kanälen zu Gewalt bei Protestaktionen gegen den Grünen Pass aufgerufen haben. Durchsuchungen fanden in mehreren Städten - darunter Venedig, Mailand und Rom - statt, teilte die Polizei in einer Presseaussendung am Donnerstag mit.