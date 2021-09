Land OÖ kämpft weiter um die vielen „Impfmuffel“

114 dritte Dosen ausgeliefert

Während man also hier noch versucht die „Impfmuffel“ umzustimmen, ist man in den Seniorenheimen schon zwei Schritte weiter. An die beiden startenden Alten- und Pflegeheime (Sozialzentrum Kloster Nazareth in Stadl-Paura und Haus St. Josef in Gmunden) sind gesamt 144 Dosen ausgeliefert worden. Diese werden diese Woche verimpft. Kommende Woche sind die nächsten fünf Alten- und Pflegeheime an der Reihe.