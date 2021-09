Ibiza-Detektiv: „Bin in keinem Punkt schuldig“

Der Richter versucht all diese wilden Behauptungen in logische Bahnen zu lenken. Er kündigt aber an, dass der Prozess wohl nicht am Mittwoch zu Ende gehen wird. Julian Hessenthaler sagt dann mit klarer Stimme: „Ich bekenne mich zu keinem einzigen Punkt schuldig.“ Zu seinem Verhältnis zu Slaven K. befragt, erzählt er, er habe zwar 2013 mit ihm in der gleichen Detektei gearbeitet, aber sonst keinen persönlichen Kontakt gehabt. Auch der frühere Kollege habe, wie er, teilweise mit dem Bundeskriminalamt zusammen gearbeitet.