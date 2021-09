Spektakulärer Drogenprozess gegen Ibiza-Detektiv

Strache in die Falle gelockt

Gemeinsam mit einem Wiener Anwalt hat er die Idee gehabt, Heinz-Christian Strache in eine Falle zu locken. In dem Video gab er sich als Begleiter der falschen russischen Oligarchennichte aus. Das Video sieht er als Beweis für Korruption in der Politik, für Käuflichkeit und Einflussnahme.