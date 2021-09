Ludwig: „Pandemie auch für Geimpfte nicht vorbei“

Maßnahmen müssen auch kontrolliert werden

Der Bürgermeister sprach auch die Notwendigkeit eines dritten Stichs an und verglich die Corona-Schutzimpfung mit der Impfung gegen die Grippe, die auch jährlich erneuert werden müsse. „Alle Maßnahmen sind nur so gut, wie sie auch kontrolliert werden“, betonte Ludwig. Die Kontrollen würden sich auch positiv auf die Einhaltung der Maßnahmen auswirken. In den vergangenen 24 Stunden gab es in Österreich 2268 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, alleine in Wien waren es 571 neue Fälle.