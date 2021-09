Start der vierten Corona-Welle diesmal früher

Viele Intensivpatienten ungeimpft

Laut Meldungen aus den Bundesländern sind - trotz verfügbarer Impfung - der Großteil der Intensivpatienten ungeimpft. Von den Neuinfektionen am stärksten betroffen sind Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 24 Jahren. Obwohl die Zahl der Neuinfektionen deutlich höher als im Vorjahr ist, fällt in der vierten Welle der Anstieg der Corona-bedingten Todesfälle geringer aus. Während in den ersten drei Wochen des Oktober 2021 täglich durchschnittlich acht Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben sind, waren es in den vergangenen drei Wochen etwa drei pro Tag.