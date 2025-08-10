„Cousins“ gehen mit Baseballschläger auf Opfer los

Einbruch und brutale Attacke

Die drei Tatverdächtigen – zwei Serbien und eine Österreicherin – sind am Samstagnachmittag gewaltsam in eine Wohnung in Kagran in Wien-Donaustadt eingedrungen und wollten das Opfer wegen des angeblich gestohlenen Geldes zur Rede stellen. Zuvor war es laut dem Opfer deshalb zu einem Streit mit der 38-jährigen Österreicherin gekommen.

Die ebenfalls 38-jährige Bewohnerin war zum Zeitpunkt des Einbruchs zu Hause, als das Trio sie überwältigt und mit einem Baseballschläger attackiert haben soll. Bevor sie flüchteten, hinterließen die Verdächtigen noch eine Spur der Verwüstung in der Wohnung des Opfers und zerstörten das Mobiliar.