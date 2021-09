1438 Neuinfektionen und elf weitere Todesfälle Kopieren

In den vergangenen 24 Stunden sind in Österreich 1438 Corona-Neuinfektionen registriert worden, wie am Dienstagnachmittag vom Krisenstab bekannt gegeben wurde. Weitere elf Menschen starben an einer Covid-19-Erkrankung. Wegen „technischer Probleme“ war es zu einer Verzögerung bei der Bekanntgabe der tagesaktuellen Zahlen gekommen.