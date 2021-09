„Kopf ab“: Auf Drohung im Gericht folgte Prozess

Nicht die erste Anzeige

Das Komplizierte an der ganzen Geschichte: Der angeblich Bedrohte ist der Bruder vom Ex-Freund der heutigen Verlobten vom Angeklagten. Die Verlobte hatte damals schon ihren Ex unter anderem wegen Nötigung angezeigt. Schwierige Verhältnisse also, die sich auf den Angeklagten ausgewirkt haben könnten.