Stromanschlüsse für die Donau-Kreuzer kommen

Die wahlkämpfenden Landesräte Stefan Kaineder (Grüne) und Markus Achleitner (VP) sind sich sicher: Die Landstromanschlüsse an der Donau in Linz und Engelhartszell werden ab 2022 errichtet. Umsetzen wird das 4,6 Millionen Euro teure und durch das Land geförderte Projekt die Linz AG an neun Standorten in Linz und drei in Engelhartszell.