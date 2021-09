Erstimpfungen: Niedrigster Wert seit 1. Februar

In Österreich haben sich am Montag lediglich 2637 Personen ihre Erstimpfung gegen Covid-19 geben lassen. Insgesamt wurden 6359 Immunisierungen durchgeführt. Das ist der niedrigste Wert an einem Montag seit 1. Februar, als damals noch bei Impfstoffmangel 4741 Stiche verabreicht wurden.