Impfungen auf niedrigstem Stand seit Ende Jänner

Schulbeginn im Osten: Nur 44 Prozent der Kinder geimpft

Was die Impfrate nach Altersgruppe angeht, so ist sie bei Kindern, die ab zwölf Jahren geimpft werden können, am niedrigsten. In der Altersgruppe der Zwölf- bis 15-Jährigen sind erst 44 Prozent vollimmunisiert. In der Altersgruppe 25 bis 34 Jahre beträgt die Rate 55,7 Prozent und bei den 35- bis 44-Jährigen 61,8 Prozent. Je älter die Menschen, desto höher ist die Zahl der Geimpften. 67,1 Prozent der Personen zwischen 45 und 54 Jahren haben den vollen Impfschutz, 76,3 Prozent in der Gruppe der 55- bis 64-Jährigen. Bei den 65- bis 74-Jährigen sind 82 Prozent vollimmunisiert, bei den 75- bis 84-Jährigen 87,2 Prozent und in der Gruppe 85 plus 87,1 Prozent.