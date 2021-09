Letzter Jude Afghanistans auf dem Weg in die USA

Zebulon Simantov, letzter in Afghanistan lebender Jude, wurde in die USA ausgeflogen. Der 62-jährige Diamanten- und Teppichhändler sei vor den Taliban gerettet worden und „sicher auf dem Weg“. Mitte August hatte Simantov in einem Interview erklärt, er werde auch nach der erneuten Machtübernahme der Taliban in Kabul bleiben. Eine Möglichkeit zur Ausreise in die USA schlug er damals aus, da sich sonst niemand um die Synagoge kümmern könne.