Berlin: Notarzt für Wirtschaftsminister Altmaier

Deutschlands Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist am Montagabend mit dem Notarzt in ein Krankenhaus der Hauptstadt Berlin gebracht worden. Er ist aktuell in ärztlicher Behandlung, wie die Deutsche Presse-Agentur dpa erfuhr. Die ersten Untersuchungen dürften allerdings gut verlaufen sein, wie der Politiker selbst am Dienstag auf Twitter mitteilte.