Drosten rechnet trotz Impfung mit Corona-Infektion

Die meisten Intensivpatienten nicht geimpft

„Der normale Geimpfte oder die Geimpfte hat eben eine Infektion, die kann passieren. Die wird aber meist gar nicht bemerkt oder die ist so harmlos, dass man sich deswegen jetzt nicht testen lässt“, führt der Forscher der Berliner Charité weiter aus. Schon jetzt sieht man an den Patienten in den Intensivstationen, dass der allergrößte Teil noch nicht geimpft ist. Die Folgen einer Erkrankung seien für Ungeimpfte „erheblicher“, so der Wissenschaftler.