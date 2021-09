Drosten: „Rechne im Herbst mit Beschränkungen“

Impfquote „reicht absolut nicht aus“

Die derzeitige Impfquote - in Deutschland liegt sie mit 61% knapp über jener in Österreich (58,8%) - reiche überhaupt nicht. „Damit können wir nicht in den Herbst gehen, das reicht absolut nicht aus“, rief der Forscher der Berliner Charité in Erinnerung, dass mit der kalten Jahreszeit die Infektionslast wieder steigen wird.