Golling wehrt sich gegen Ausweichverkehr

„Wir kleinen Gemeinden an der Autobahn brauchen dringend eine Entlastung“, sagt die Gollinger Vizebürgermeisterin Franziska Wagner (ÖVP). Deshalb hat sie für heute, Sonntag, um 13 Uhr eine Kundgebung am Markt in Golling angemeldet. Bei dieser Gelegenheit wird die Durchfahrt durch den Ort für eine halbe Stunde gesperrt.