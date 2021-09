Innenstadt-Bonus belebt das Zentrum von Eisenstadt

Neues Geschäft eröffnet

Der Stadtchef besuchte nun das neueste Innenstadt-Geschäft. „Vom Fass“ hat erst vor wenigen Tagen eröffnet und erfreut sich schon jetzt großer Beliebtheit. Das Fachgeschäft bietet Essig, Öl, Wein und Spirituosen, wie der Name schon sagt, frisch vom Fass an. „Das Feinkostgeschäft passt direkt in unser Konzept mit dem wir einen bunten Branchemix für unser Stadtzentrum garantieren wollen“, so Steiner.