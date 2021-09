Rendi-Wagner: „Untätigkeit ist grob fahrlässig“

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat am Freitag beim „Roten Foyer“ die „Untätigkeit der türkis-grünen Bundesregierung im Sommer“ scharf kritisiert. Das Coronavirus kontrolliere nach wie vor das Geschehen, weil die Regierung bereits zum zweiten Mal in Folge den Sommer verschlafen habe. Sie appellierte auch an alle derzeit noch ungeimpften Personen in Österreich, sich impfen zu lassen. „Nehmen Sie dieses Impfangebot an, es geht um sehr viel“, so Rendi-Wagner.