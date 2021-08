Impf-Appell von SPÖ-Chefin Rendi-Wagner in Wels

Rendi-Wagner ist auf Sommertour und kam nach Oberösterreich, um SPÖ-Landeschefin Birgit Gerstorfer im Wahlkampf zu unterstützen: „Sie ist eine, die anpackt und für das Miteinander steht. Genau das braucht Oberösterreich“, so Rendi-Wagner über Gerstorfer. Die Landes-SPÖ verlegt übrigens ihren Wahlkampfauftakt am 2. September von Wels nach Steyr. Begründet wird das mit der hohen 7-Tages-Inzidenz – zuletzt 311,2 – bei den Corona-Infektionen in Wels.