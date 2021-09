Rendi-Wagner: „Regierung hat Sommer verschlafen“

Die SPÖ-Chefin sprach sich zudem für „Testen mit Hirn aus“, etwa zwei Mal pro Woche an allen Schulen mit PCR-Tests. Die Gültigkeitsdauer von Tests will sie verkürzen und zudem PCR-Test für Reiserückkehrer vorschreiben. Weiters verlangte sie „ehrliche Impfaufklärung“, 3G am Arbeitsplatz und generell strenge Kontrollen der 3G-Regel.