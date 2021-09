1753 Neuinfektionen und sieben weitere Todesfälle

Am Freitag (Stand: 9.30 Uhr) sind 1753 neue Corona-Fälle im 24-Stunden-Vergleich gemeldet worden. In den Spitälern mussten fünf Patienten neu auf Normalstationen aufgenommen werden, auf den Intensivstationen kamen sieben schwer Erkrankte hinzu. Weitere sieben Menschen starben an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus.