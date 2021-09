SPÖ startete mit „Pleiten, Blech und Pannen“

Knapp zwei Wochen nach den Grünen veranstaltete am Donnerstag die zweite Partei ihren Wahlkampfauftakt: SPÖ-Parteichefin Birgit Gerstorfer beschwor vor 500 Besuchern in Steyr „Herz und Hirn“ in der Politik. Als „einzige Arbeiterpartei“ will die SPÖ Platz zwei von der FPÖ zurückgewinnen.