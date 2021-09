Nach dem Spiel geht‘s ab in den Nachtklub

Wo die Gleichenberger Leo Kaufmann und Co. eine stolze Bilanz zu verteidigen haben: Seit 4. Oktober 2019 bzw. 13 Liga-Partien ist man daheim ungeschlagen. Freitag soll sich auch der makellose Leader an der steirischen Festung die Zähne ausbeißen. „Wir haben keine Angst, wollen auch dort gewinnen“, sagt mit Jürgen Brandstätter der Coach des Sensationsleaders. Der nach dem Spiel wieder in den Nachtklub geht. Der 52-Jährige ist nämlich Inhaber der „Brandy’S Bar And More“ in Schwanenstadt. „Wir haben bis vier Uhr offen. Ich hab’ meinen Mitarbeitern gesagt, dass ich nach dem Bad-Gleichenberg-Spiel sicher nicht vor 2 Uhr komme“, grinst Brandstätter.