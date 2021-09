Istanbul statt Salzburg: Berisha verlässt Bullen

Nach Leih-Abenteuern beim LASK, dem 1. FC Magdeburg und in Altach kehrte Berisha im Jänner 2020 an die Salzach zurück. Insgesamt absolvierte Berisha für Salzburg 58 Pflichtspielen, in denen er 24 Treffer erzielte und 15 Assists beisteuerte.