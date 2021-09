Euro-Fighter Salzburg zischt lahmen Draken davon

Millionen-Investitionen

Ein Grund, warum die Lücke zwischen Salzburg und dem Liga-Rest weiter aufzugehen scheint, dürfte am Bullen-Transfergebaren liegen: Wenn in einer wie jüngst als Umbruch bezeichnenden Phase von Liefering Juwele wie Sesko, Seiwald, Kjaergaard und Co. hochgezogen werden, sind sie nichts anderes als längst mit dem System vertraute, frühere Zugänge. Für die einst Abermillionen an Ablösen bezahlt worden sind.