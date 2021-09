Kindliche Wissbegier fördern

Kinder sind von Natur aus neugierig und stellen viele Fragen - eine gute Basis für das spätere Lernen im Unterricht. „Bereits vor dem Schuleintritt sollte eine anregende Lernumgebung geschaffen werden“, empfiehlt Sylvia Kling, Diplompädagogin und Volksschullehrerin vom Kindervitalzentrum in Wien. „Mit dem Sprössling viel sprechen, ihm alles erklären, was er wissen will, und die Kinder in den Alltag gezielt miteinbeziehen. Zum Beispiel die Uhrzeit immer wieder einmal abfragen oder beim Backen sowie Kochen mit Zahlen und Maßen auf ganz spielerische Weise umgehen lernen.“