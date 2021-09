Smart-Meter-Ausrollung verläuft zu langsam

Laut vorliegenden Plänen wären Ende 2022 erst 68,8 Prozent der Smart Meter bei den Kunden, 2024 dann 95 Prozent. In Anpassung an die stotternde Ausstattung mit den neuen Geräten ändert das für Energie zuständige Klimaschutzministerium - krone.at berichtete - daher die „Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung“, die Begutachtung lief bis Mitte August. Demnach müssen bis Ende 2022 mindestens 40 Prozent der 6,3 Millionen Zählpunkte in Österreich mit Smart Metern ausgestattet sein, bis Ende 2024 dann 95 Prozent. Laut bisheriger Verordnung sollten es Ende 2020 schon 80 Prozent und Ende 2022 95 Prozent sein.