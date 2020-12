Smart Meter: Umstellung verläuft nur schleppend

Die Umstellung der Stromzähler auf Smart Meter verläuft in Österreich nur äußerst schleppend. Ursprünglich war geplant, dass bis Ende dieses Jahres 80 Prozent der Zähler durch „intelligente“ Messgeräte ersetzt sein sollten, tatsächlich werden es höchstens 31 Prozent sein, so die Energie-Regulierungsbehörde E-Control am Montag.