Hudson verpasst Diamond-League-Finale hauchdünn!

Pech für Olympia-Starterin Victoria Hudson! Österreichs Speerwurf-Rekordlerin konnte in Rovereto leider ihre große Chance nicht nutzen, sich für das Finale der Diamond League in Zürich am 9. September zu qualifizieren. Sie wurde bei dem vierten und letzten Speer-Qualifikationsmeeting in Oberitalien mit 50,17 m nur Elfte. So blieb es für sie aus den ersten drei Meetings (Oslo, Monaco, Bern) bei 11 Punkten. Damit wurde sie im Quali-Ranking insgesamt Siebente und verpasste das Sechser-Finale für Zürich um einen Platz und einen Punkt!