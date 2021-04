Ende besiegeln - oder „Nachdenkpause“ bei Wave?

Die grüne Vize-Landtagspräsidentin Stephanie Jicha sieht es als untragbar, dass das Schulschwimmen in der Region „unter die Räder“ komme. Sie ärgert sich: „Im Februar 2020 hat der Gemeinderat die Einholung eines Gutachtens um 100.000 Euro beschlossen, doch das wurde nie umgesetzt.“ Für Grün-Gemeinderat Richard Götz wäre es in Zeiten des hohen Bodenverbrauchs unverantwortlich, ein Regionalbad auf der „grünen Wiese“ zu errichten. Seine Fraktionskollegin Catarina Becherstorfer kündigte für Donnerstag einen Dringlichkeitsantrag an – „eine Nachdenkpause, denn wichtige Fakten sind noch immer nicht auf dem Tisch.“