Nach Ende des Wave: Schwimmzentrum sinnvoll?

„In erster Linie muss eruiert werden, was die Menschen in der Region überhaupt brauchen“, sagt Liste-Fritz-Abgeordneter Markus Sint nach zwei Gesprächen mit der Wörgler Bürgermeisterin Hedi Wechner. Aus dem monatelangen Hickhack hielt sich die sonst so umtriebige Liste Fritz heraus. Wie berichtet, war eine Volksbefragung zum „Wave“ mit 69,6 Prozent für den Erhalt ausgegangen, allerdings mit einer ernüchternd niedrigen Wahlbeteiligung von 27,1 Prozent.