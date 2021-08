Attraktiver Radrastplatz am Turnersee ist fertig

Turnersee Im Rahmen der Offensive für See-, Berg- und Radinfrastruktur wurde am Turnersee ein ganz besonderer Radrastplatz errichtet. 265.000 Euro sind dafür investiert worden. Der Spiele-Rastplatz mit Parcours wird von Radfahrern sehr gern genützt. Am 7. September wird diese Attraktion offiziell eröffnet.