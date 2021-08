Kittel mit Beichte: „Konnte Rad nicht anfassen“

„Ich habe mir damals, zunächst 2015 und dann wieder 2019, daher bewusst psychologische Hilfe genommen. Und ich habe gelernt, dass ich auf mich und mein Herz hören muss“, ergänzte er. Kittel, dessen Buch „Das Gespür für den Augenblick“ am Mittwoch erscheint, habe auf diese Art seine Krisen gemeistert. „Das hat mir geholfen, meine Gedanken zu ordnen, sie zurechtzurücken und Dinge zu ändern.“ Heute gehe es ihm sehr gut, so der 33-Jährige: „Ich bin immer aus den schweren Momenten, in denen ich einfach nicht mehr vorwärtskam, in denen ich gezweifelt habe, herausgekommen.“