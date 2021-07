„Kampf mit Dämonen!“ Mental-Drama um Simone Biles

Offensichtlich schaffte es Biles vorerst nicht, diese Last abzuwerfen. „Es ist wie ein Kampf mit Dämonen“, sagte sie am Dienstag. Beim Malheur des Stars ging ein Raunen durch die Halle, denn eine schwächelnde Biles kennt die Turnwelt nicht. Seit die 1,42 m große Amerikanerin 2013 gleich in ihrem ersten Jahr bei der Elite WM-Gold im Mehrkampf und am Boden geholt hat, ist sie der Maßstab. Zum Superstar war Biles 2016 aufgestiegen, als sie neben dem Team und dem Mehrkampf auch noch am Sprung und am Boden Olympia-Gold gewann.