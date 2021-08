„Mir wird schlecht, wenn ich auf Tabelle schaue“

Manfred Schmid (Trainer FK Austria Wien): „Es war eine tolle Atmosphäre. Leider konnten wir unseren Fans keinen Sieg schenken. Vom Willen und vom Einsatz her kann man der Mannschaft nichts absprechen, es waren die technischen Mängel. Es war ein sehr zerfahrenes Derby, nicht eines der Besten. Das Unentschieden geht so in Ordnung.“ Zur Tabellensituation: „Mir wird schlecht, wenn ich auf die Tabelle schaue. Die Leistungen waren trotzdem okay. Aber natürlich müssen wir punkten. Es ist eindeutig zu wenig.“