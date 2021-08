Inzidenz liegt bei den Jungen bereits bei über 300

„Die Entwicklung ist uns erklärlich und war erwartbar. Wir haben es gerade mit einer Virusvariante zu tun, die sehr ansteckend ist“, schildert Tilman Königswieser vom Krisenstab OÖ. In den vergangenen Tagen ist die Inzidenz in unserem Bundesland auf 135,8 angestiegen. Schaut man sich die einzelnen Altersgruppen genauer an, fällt eines sofort auf: Hauptsächlich betroffen sind die Jungen. Bei den 15- bis 24-Jährigen liegt die Inzidenz bei über 300. Danach folgen 25- bis 34-Jährige (198) und 5- bis 14-Jährige (179). Zum Vergleich: Bei den 65- bis 74-Jährigen liegt die 7-Tages-Inzidenz „nur“ bei 34.